سوما تشدو لسميرة سعيد وجمال سلامة في حفل افتتاح "الموسيقى العربية"

قامت الفنانة سوما بأداء أغنية "قال جاني بعد يومين"، في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بدورته التاسعة والعشرين المقام في دار الأوبرا.

وأدت سوما الأغنية للموسيقار جمال سلامة، أحد المكرمين في تلك الدورة، والذي يعد من أبرز أغنياته "قال جاني بعد يومين"، التي قدمتها الفنانة سميرة سعيد في نهاية الثمانيات من القرن الماضي.

وكان انطلق منذ قليل، حفل افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وأشارت الوزيرة، خلال الاحتفال بافتتاح الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، إلى أن الأوبرا تأقلمت مع الظروف الصعبة الحالية، واختصرت مهرجان الموسيقى لـ10 أيام فقط، لكن بالاتفاق مع كبار وأهم نجوم للغناء العربي.

وقالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الدولة المصرية تصر على تنظيم الفعاليات والمهرجانات الكبرى، رغم جائحة كورونا، للتأكيد على مكانة مصر.

وخلال حفل الافتتاح كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، وهم: "الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، والفنانة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري".

وبدأت اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.