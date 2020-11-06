حضرت جميع فعاليات الجونة.. سلبية مسحة كورونا لهند عبدالحليم

أجرت الفنانة هند عبدالحليم مسحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لكي تطمئن على صحتها بعد مشاركتها في جميع فعاليات مهرجان الجونة.

كشفت هند عن أن نتيجة المسحة ظهرت سلبية بعد 3 أيام من عودتها من مدينة الجونة، حيث شاركت في حفل الختام.

كانت أعلنت الفنانة "بسمة" من خلال "الوطن"، عن إصابتها بكورونا، وقالت "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

فيما كشفت الاستايلست ريم العدل عن إصابتها بكورونا، بجانب الفنانة سارة عبدالرحمن، والتي كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وسبقهم بأيام مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على "إنستجرام"، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

أما عن النجوم الذين خضعوا لإجراء مسحة "كورونا" وثبتت سلبية النتيجة الخاصة بهم، الفنانة يسرا، والتي طمأنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، جمهورها بسلبية تحاليل كورونا، والتي أجرتها عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.