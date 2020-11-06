محافظ أسيوط يطالب بتكثيف جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات التي توليها المحافظة إهتماما خاصاً، لكونه يعزز فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض أسيوط، مشيراً إلى أن المحافظة تنفرد بوجود محطتين في مسار رحلة العائلة المقدسة بدير السيدة العذراء بدرنكه، والدير المحرق بمركز القوصية، فضلا عن المواقع التاريخية والأثرية من عدة عصور، تضيف للمحافظة عراقة وأصالة وتضعها على خريطة السياحة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاءه عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، اليوم، في حضور المستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة لمتابعة جهود تطوير مسار العائلة المقدسة.

واستعرض اللقاء الجهود المبذولة لتطوير المسار بنطاق المحافظة واستكمال الأعمال والإسراع في عمليات التطوير لتكون على أفضل حال وأعلى كفاءة لاستقبال الوفود السياحية التي تزور هذه الأماكن الدينية الهامة.

كما ناقش اللقاء سبل الترويج السياحي للمواقع الأثرية بالمحافظة وتطوير بعض المواقع التي طالتها يد الاهمال بالتنسيق مع وزارة الآثار، فضلا عن وضع خطة لتطوير مشروعات الهيئة والمراسي السياحية وتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتنشيط السياحة والحفاظ على الإرث الإنساني الممتد لفترات زمنية بعيدة، مشددًا على المضي قدمًا في استكمال أعمال التطوير، وإسراع الخطى عبر التنسيق بين الجهات الأثرية للانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ‏ممكن، معلنًا توفير كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لإستكمال الأعمال الجارى تنفيذها نظراً للأهمية الدينية والتاريخية.

ولفت إلى أن المحافظة تهتم بتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمسار وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً بما يليق برحلة العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال السياح من كافة أنحاء العالم لأن السياحة هى أهم مقومات التنمية المستدامة.

من جانبه، عرض مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، الأعمال التي جرى تطويرها، حيث تم الانتهاء من وضع 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة لإعطاء نبذة مختصرة للسائح عن الأديرة في اللوحات المعلوماتية لافتا إلى إنشاء 4 بوابات للدخول والخروج بالمحطتين وتطوير البوابة الخامسة وفقًا للإشتراطات والمعايير المحددة التنفيذية لإتمام المشروع مشيدًا بالدعم الذي يقدمه محافظ أسيوط لتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية علي أرض المحافظة.