نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ المشروعات بالقرى الأكثر احتياجا

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين في قرى ونجوع المحافظة لتوفير ظروف معيشية أفضل وهو ما ظهر جلياً في تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قرى المحافظة وقرب انتهائها على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة مطلع العام المقبل.

وشدد المحافظ، في تصريح صحفي له، اليوم، على ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة في القرى الأكثر احتياجاً مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والعمل على تذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات المحافظة للإنتهاء من تنفيذ المبادرة وانجاز المشروعات المقررة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة.

كان المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، عقد اجتماعاً تنسيقياً لوحدة "حياة كريمة" التي جرى إعادة تشكيلها مؤخراً لوضع خطة العمل خلال الفترة القادمة وتوزيع المهام المكلفة بكل عضو بالوحدة من ممثلي الجهات المعنية، وناقش نائب المحافظ ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وتحديداً المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

وخلال الاجتماع أكد بدء أعمال التنسيق بين اللجان الفرعية واللجنة المركزية بالمحافظة المكلفة بمتابعة المبادرة وتنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والادارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة.