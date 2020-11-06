تعيين 281 شابا وتحرير 53 محضرا لمنشآت خالفت القانون بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 281 شابا، منهم 3 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 353 شابا.

وقال الوزير إن المديرية قاست مستوى مهارة 408 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا بصرف 4 منح زواج بـ12 ألف جنيه، ومنحة وفاة بـ 10 آلاف جنيه، ومنحتنا مولود بإجمالي 400 جنيه، ليصل الإجمالي إلى 22 ألف و400 جنيه لـ 7 عمال من المسجلين بالمديرية.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من سعيد عبدالراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أكتوبر الماضي استخرجت المديرية ترخيص عمل للأجانب الذين يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد 6 تراخيص لآخرين.

وأشار عبدالراضي إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 457 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 53 محضرا، وعمل ندوتين توعية في مجالات: الحوار الاجتماعي، والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وعمالة الطفل، وعمل المرأة وتنظيم الأسرة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 132 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف أن المديرية تلقت 48 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 28 منها وديا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 4 شكاوى، وتبقى 16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.