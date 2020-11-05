القوى العاملة: ننتظر شروط السعودية لإبرام التعاقدات الجديدة

قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، خطوة هامة تهدف إلى رفع القيود عن العمالة الوافدة بصفة عامة، ومنها العاملة المصرية، التي تمثل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في بلاد الحرمين، وبموجب إلغاء نظام الكفيل، تم تحسين العلاقة التعاقدية مع العامل من خلال برامج التحول الوطني في المملكة.

وأضاف "سعد الدين"، في مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on"، أنه بداية من 14 مارس المقبل، سيحق للعامل الوافد في السعودية، الانتقال من عمل إلى آخر عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون كفيل لأول في تاريخ السعودية، منذ نحو 72 عاما.

وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن الوزارة السعودية، ستضع ضوابط من بينها تحديد المدة التي يستطيع فيها العامل الانتقال إلى وظيفة ثانية، وبناء عليها ستتم التعاقدات بالتنسيق مع وزارة القوى في مصر، من أجل كتابة عقد يضمن الحقوق لكل الأطراف.

يشار إلى أن السعودية، أصدرت بيان أمس الأربعاء، تعلن انتهاء نظام الكفيل مع الإبقاء على 5 مهن لا يشملها القرار وهي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني.