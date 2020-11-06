آدم وهدان يكشف كواليس مشاركته في "ما وراء الطبيعة": "ماكنتش خايف"

خطف الطفل آدم وهدان الأنظار، بعد ظهوره في شخصية "طه" ابن شقيقة الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتُعرض حصريًا عبر منصة "نتفليكس".

وأعرب آدم وهدان، لـ"الوطن"، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، والإشادة بأدائه، موضحًا أن الاختيار وقع عليه لتجسيد هذه الشخصية بين أطفال كثيرين، إذ شارك في اختبارات أداء تمثيلي وتصفيات عديدة حتى جرى اختياره من قِبل مخرج العمل عمرو سلامة.

وأوضح أنه خضع لفترة تحضيرات طويلة، لا سيما أن عمرو سلامة نظم "بروفات طرابيزة" لفترة من الوقت، بحضور فريق الممثلين، وكذلك بروفات ملابس، بخاصة أن الأحداث تدور في الستينيات من القرن الماضي.

وأشار إلى دور والدته في التحضير للشخصية، إذ كانت تتعاون معه طوال الوقت بشأن مذاكرة المشاهد قبل التصوير بوقتٍ كاف، حيث بذلت جهودًا كبيرة خلال فترة التحضير، لافتًا إلى أنه بدأ تصوير المسلسل في شهر نوفمبر 2019، لينتهي من دوره قبل تفشي أزمة فيروس كورونا.

وأكد آدم أنّه لم يشعر بأي حالة من الخوف والرهبة في كواليس التصوير، والأجواء المرعبة، قائلًا: "ماكنتش خايف.. كنت بلعب مع ريم اللي عملت شخصية الشبح شيراز"، مُعربًا عن سعادته بالتعاون في هذه التجربة والنجاح الذي حققه عربيًا وعالميًا وهو في عمر الستة أعوام.

يذكر أنّ شبكة "نتفليكس" طرحت عبر منصتها وبشكلٍ حصري، مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو العمل المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.

وبتوفير دبلجة للمسلسل بأكثر من 9 لغات من بينها الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ماوراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

تبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهما من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.