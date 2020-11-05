بعد ساعات من طرحه.. قرصنة مسلسل "ما وراء الطبيعة"

تعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، للقرصنة، وذلك بعد ساعات من طرحه عبر منصة "نتفليكس".

ونجح أحد مواقع القرصنة في الحصول على إعادة تحميل الست حلقات من المسلسل، وإتاحتها للجمهور بشكلٍ مجاني.

وكان المخرج عمرو سلامة، قد أعرب عن استيائه من ظاهرة قرصنة الأعمال الفنية خلال الفترة الجارية، مؤكدا أن مطالعة عمل الفني دون الاشتراك لمشاهدة النسخة الأصلية يعد سرقة، وذلك قبل طرح مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة".

وكتب "عمرو" عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "مرة كتبت كتاب ونزل الأسواق، وبعدها اكتشفت إن اللي قروه من نسخ مقرصنة يمكن 100 ضعف اللي اشتروا النسخة الرسمية.. ومرة عملت فيلم واتسرب يوم نزوله بجودة عالية، وده كان واحد من أسباب ضعف إقبال الناس عليه في السينما".

وتحدث "سلامة" عن مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة" قائلاً، "دلوقتي عملت مسلسل وشايف تهريج ناس كثير إنهم هيشوفوه مقرصن، كإنها صياعة مثلا .. بعيدا إن ديه سرقة كإنك سرقت من سوبر ماركت أو من بيت جارك أو اختلست فلوس من شغلك".

وأضاف، "أنا ككاتب أو كمخرج نفسي أكبر عدد من الناس تشوف شغلي، بس الناشر والمنتج لما يخسر مش هينتج تاني، أو بدل ما ينتج عشر مشاريع هينتج واحد بس .. ليه السرقة الإلكترونية مبررة؟ لإنك مش بيتقبض عليك؟ ساعتها تمام مافيش عليك مسؤولية أخلاقية وبقيت صايع؟ .. ونرجع نقول فين الأعمال المحترمة؟ طب وإنت لما تعمل كده محترم؟".

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

وسيتمّ توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.