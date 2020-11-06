سعر تحليل السكر التراكمي والعشوائي بمعامل التحاليل الطبية

تحليل السكر التراكمي يوضح معدل السكر في الدم خلال الأشهر الأخيرة مما يعطي إشارة للمريض في حال ارتفاعه لكي يخطط للعلاج ليعمل على خفض معدله في الدم وبالتالي الحماية من عدد من المضاعفات المرتبطة به، كما يتابع مريض السكر نسبة السكر في الدم في وقت إجراء التحليل من خلال تحليل السكر العشوائي:

وترصد "الوطن" في التقرير التالي سعر تحليل السكر التراكمي والعشوائي في المعامل الطبية:

سعر تحليل السكر التراكمي في معامل المختبر

جاء سعر تحليل السكر التراكمي في معامل المختبر بسعر 207 جنيهات.

سعر تحليل السكر التراكمي في معامل النيل

جاء سعر تحليل السكر التراكمي في معامل النيل بسعر 200 جنيه.

سعر تحليل السكر التراكمي في معامل كايروسكان

جاء سعر تحليل السكر التراكمي في معامل كايرو سكان بسعر 216 جنيها.

سعر تحليل السكر التراكمي في معامل البرج

جاء سعر تحليل السكر التراكمي في معامل البرج بسعر 207 جنيهات.

سعر تحليل السكر التراكمي في كايرو لاب

جاء سعر تحليل السكر التراكمي في كايرو لاب بسعر 150 جنيها.

وجاءت أسعار تحليل السكر العشوائي كالتالي:

سعر تحليل السكر العشوائي في معامل المختبر

جاء سعر تحليل السكر التراكمي في معامل المختبر بسعر 75 جنيها

سعر تحليل السكر العشوائي في معامل النيل

جاء سعر تحليل السكر العشوائي في معامل النيل بسعر 85 جنيها.

سعر تحليل السكر التراكمي في معامل كايروسكان

جاء سعر تحليل السكر التراكمي في معامل كايرو سكان بسعر 84 جنيها

سعر تحليل السكر العشوائي في معامل البرج

جاء سعر تحليل السكر العشوائي في معمل البرج بسعر 75 جنيها.

سعر تحليل السكر العشوائي في كايرو لاب

جاء سعر تحليل السكر العشوائي في كايرو لاب بسعر 50 جنيها.