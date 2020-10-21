"جمعة والخشت" يفتتحان وحدتي علاج السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش

افتتح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، يرافقه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، وحدتي علاج السكر والغدد الصماء بمستشفي أبو الريش "الياباني للأطفال، والمنيرة".

وتخدم مستشفي أبو الريش للأطفال، ما يزيد عن 450 ألف طفل سنويا، من جميع أنحاء الجمهورية، وتستقبل ما يزيد عن 2000 طفل يوميا، وتكفلت مؤسسة "مصر الخير" بكامل أعمال التطوير للوحدتين، والتي شملت الدور الرابع بمستشفى أبوالريش الياباني، ويجري فيها الجراحات المتخصصة للأطفال، ونفذت كامل أعمال التطوير للدور الثامن بمستشفى أبوالريش المنيرة للأطفال، المخصص لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء للأطفال .

وقال الدكتور على جمعة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مستشفيات أبو الريش تخدم نصف مليون مريض سنويا، وتستقبل الأطفال من كافة أنحاء الجمهورية، ويوجد بها 17 عيادة تخصصية، موضحا أن مؤسسة مصر الخير قدمت حوالي 44 مليون جنيها، لدعم المستشفى ووحداتها الصحية .

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على استمرار أعمال تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال، لزيادة قدرتها الاستيعابية، وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها تدريجيا، وفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن معظم مستشفيات الجامعة لم تجر بها عمليات تطوير حقيقية منذ سنوات، وأن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير جميع المستشفيات الجامعية، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى يليق بها وإمكانياتها ودورها المجتمعي، مع توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.

وتفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتور علي جمعة، مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة، لمتابعة التجهيزات الأخيرة قبل افتتاح الرئيس السيسي لها، وسط إجراءات احترازية مشددة، من قبل مستشفى القصر العيني.