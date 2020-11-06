موعد عرض حكاية "ربع قيراط" بمسلسل "إلا أنا" لريهام عبد الغفور

يبدأ غدا السبت، عرض الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، التي تحمل اسم "ربع قيراط"، وتؤدي بطولتها الفنانة ريهام عبد الغفور.

تعرض الحكاية بدءا من الغد، على قناة dmc، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وتناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع.

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط" عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

يذكر أنّ حكاية "ضي القمر" وهي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة كندة علوش، إخراج أحمد حسن، الذي قدّم حكاية "أمل حياتي" من قبل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، القصة تأليف عبير سليمان وإخراج مريم أحمد، وتتكون القصة من 10 حلقات.

وتدور أحداث حكاية "ضي القمر" حول قصة حب بين زوجين يلعب دوريهما "علوش" ومحمد علاء "جامايكا"، ويبحث الزوجان خلال الحكاية عن الإنجاب، وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل، إذ تعتبر "ضي القمر" أول عمل تليفزيوني يتعرض لعملية التلقيح الصناعي.

أما حكاية "أمر شخصي" وهي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاة تتعرض للكذب من زوجها.

أما الحكاية الثالثة والتي حملت اسم "أمل حياتي"، جاءت بطولة الفنانة حنان مطاوع، التي جسدّت خلال الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وشارك بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "إلا أنا" فكرة الكاتب يسرى الفخراني، وتم عرض 5 حكايات، هي: "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور، مقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

ويعتمد العمل على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.