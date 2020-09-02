ماجدة الرومي عن عناقها لرئيس فرنسا: رأيت الدمعة في عينيه

تحدثت الفنانة ماجدة الرومي، عن تفاصيل لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اختتم زيارته لدولة لبنان بمقابلتها، رغبة منه في إبراز وجه لبنان الفني والحضاري، وذلك بحسب ما كتبته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعبّر رئيس فرنسا، للفنانة ماجدة الرومي، عن رغبته في تحقيق تعاون فني لبناني فرنسي، بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته.

فيما أكدت له ماجدة الرومي، أنها تضع صوتها بخدمة الوطن، للنهوض من كبوته وللوقوف "مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر".

ووجهت "الرومي"، الشكر لرئيس فرنسا، على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان، مشيرةً إلى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه.

وحسب ما كتبته ماجدة الرومي، على حسابها بـ"فيس بوك": "الرئيس الفرنسي تأثر لكلام سيدة الكلمات التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها، وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول.. ستكونون بخير".

وأهدت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، برفقة شقيقها "عوض" باقة ورد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الصنوبر ببيروت، ضمن خطة لقاءاته مع اللبنانيين، وعلى رأسهم جارة القمر فيروز.

ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلنًا دعمه للبنان، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت فيها جراء انفجار مرفأ بيروت.

وغرد "ماكرون": "الحرية والحوار والتعايش.. إنها قيم مترسّخة في لبنان، هذا البلد الذي يستمدّ قوّته من التاريخ المئوي لدولة لبنان الكبير".

وأضاف، "سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها، ودعوني أقل لكم بالنيابة عن الفرنسيين إننا سنقف دائمًا إلى جانب الشعب اللبناني".

يذكر أن الرئيس الفرنسي زار لبنان مساء أمس، وتعد هذه ثاني زيارة له بعد انفجار مرفأ بيروت، ودعا فور وصوله إلى تشكيل حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت، وتأتي الزيارة بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء.