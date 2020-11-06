صور.. محافظ مطروح ووزير السياحة يفتتحان مسجد أغورمي بمعبد آمون في سيوة

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مسجد أغورمي الأثرى بمنطقة معبد آمون بسيوة، الذي يقع على مساحة نحو 120م2، وأجرى ترميمه بتمويل من الاتحاد الأووبي، وتنفيذ شركة نوعية البيئة، ضمن افتتاحات أعمال التطوير للمناطق الأثرية التي تشهدها سيوة،اليوم، في إطار الحفاظ على المناطق التراثية بالواحة كقلعة شالي "سيوة القديمة"، بما تحمله من عمق تاريخي وأثري، يجذب السائحين من مختلف دول العالم.

وأدى المحافظ والوزير صلاة الجمعة في مسجد الملك بالواحة، وسط سيوة، بحضور شيوخ القبائل وعواقل وأهالي سيوة، وألقى الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، خطبة الجمعة تحت عنوان "من مواقف النبل والشرف فى السيرة النبوية".

وتناولت الخطبة أخلاق النبوة التى حولت القرآن الكريم إلى واقع معاش في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ ذروة سنام الأخلاق، موكدا أن النبي بلغ من نبله أنه كان يعرف أقدار الرجال، ويوفيهم حقوقهم مستعرضا بعض مواقفه وحديثه، مستدلا بالحديث النبوي: "ما لِأَحدٍ عندَنَا يَدٌ إلَّا وقَدْ كافأناهُ، ما خلَا أبا بكرٍ، فإِنَّ لَهُ عِندنَا يَدًا يُكافِئُهُ اللهُ بِها يَومَ القيامَةِ).

ولفت "عبدالبصير" إلى أن المطعم بن عدي الذي أجار النبي بعد الطائف، نظر الرسول في أُسَارَى بَدْر، قائلا: "لو كانَ المُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي في هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ له)، مؤكدا أن نبل النبي لم يكن معه أصحابه وفقط، بل امتد لخصومه في فتح مكة؛ إذ قال لأعدائه: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، مشيرا إلى أنهم تآمروا عليه، وبقى عليا رضى الله عنه ليؤدى الأمانات إليهم، متابعا: "وهذا غيض من فيض لأخلاق طالما نحتاج إليها، وتمسكنا بها هو الانتصار الحقيقي لرسول الله".