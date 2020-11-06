خناقة ستات.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلة 5 سنوات، اليوم، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بين 3 سيدات بقرية المنشية الجديدة، التابعة لمركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة؛ بسبب لخلافات الجيرة، ونزاع على أرض زراعية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وروود بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز الدلنجات.

وانتقل على الفور ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالتحري والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلاف على أرض زراعية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "ميادة. أ. م"، 27 عاما، سنة، و"فرحات. ن. ج"، 26 عاما، و"صبحية. م. ع"، 70 عاما، و"نهلة. م. ع"، 5 سنوات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.