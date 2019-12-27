استقبلت مستشفى ملوي العام جنوب المنيا 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية، وجروح قطعية متفرقة إثر وقوع مشاجرة بين عائلتي بقرية البراجيل، بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 4 مصابين إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية البراجيل التابعة إداريا لمركز ملوي.

بانتقال قوات الأمن تبين أن المصابين هم: "وليد. م.ع"، 38 عاما، مصاب بطلق خرطوش بالصدر والبطن، و"خالد.ج .ك.ع"، 29 عاما، مصاب بجرح قطعي بالصدر واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وجرى تحويله لمستشفى المنيا العام، ووالده "جلال .ك"، 59 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و"خالد م.م"، مصاب بطلق خرطوش باليد اليسرى.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.