غرق طفلتين في نيل الصف وسائق يكشف تفاصيل الحادث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثة طفلة بالصف الخامس الابتدائي من مياه نهر النيل بمنطقة الصف، بينما لا يزال البحث جاريا عن طفلة أخرى غرقت معها أثناء عودتهما من المدرسة أمس الخميس.

ولقيت الطفلتان مصرعهما غرقا أمس، في نهر النيل بالصف، أثناء محاولتهما اللعب في المياه بالقرب من الشاطئ، لكن انزلقت أقدامهما وجرفهما التيار حتى لقيا مصرعهما غرقا.

وأبلغ الأهالي مركز شرطة الصف، بغرق فتاتين تبلغان من العمر 10 سنوات، وتدرسان بالصف الخامس الابتدائي، بمياه نهر النيل ببندر الصف، فجرى إخطار الحماية المدنية لاستخراج جثماني الضحيتين.

وكشف التحريات المبدئية عن أن الطفلتين كانتا تستقلان توك توك، يتولى سائقه توصيلهما إلى المدرسة يوميا، وفي الطريق طلبتا منه التوجه لنهر النيل للاستحمام، وأثناء لهوهما انزلقتا في المياه، وغرقتا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال إحداهما ولايزال البحث جاريا عن الثانية.

وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستمعت لأقوال سائق التوك توك الذي أقر بأنه كان يقوم بتوصيل الطفلتين يوميا من وإلى المدرسة، وخلال عودتهما أمس، طلبتا منه اللعب في مياه النيل، فلبى رغبتهما لكن جرفهما التيار ولقيتا مصرعهما غرقا.