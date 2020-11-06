"التعليم" تعلن مشاركة 1358 مدرسة بالقاهرة في انتخابات مجلس النواب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتظام العملية التعليمية غدًا السبت وبعد غد الأحد، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية، التي ليس بها مقرات للجان انتخابية، ولن تجرى بها انتخابات مجلس النواب في إطار محافظة القاهرة، ويبلغ عددهم 3813 مدرسة.

وتقع محافظة القاهرة ضمن محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى يومي السبت والأحد، وتشارك 1358 مدرسة داخل القاهرة في عملية الانتخابات من إجمالي 5171 مدرسة، طبقًا لآخر إحصاء لعدد المدارس.

وأكد مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية، والذي يُطبق على كافة محافظات الجمهورية، والذي يقضي بأن الطلاب والمعلمين والموظفين والعاملين في المدارس التي بها لجان انتخابية تم منحهم إجازة على مدار يومي العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات اللمسات الأخيرة قبل بداية عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، حيث أنه من المقرر إجراؤها غدا وبعد غد، وذلك على مستوى 13 محافظة، وهي القاهرة، والدقهلية، الغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، والسويس، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء.

ونسقت الهيئة الوطنية أيضًا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووضعوا خطة توزيع سيارات الإسعاف المُجهزة بمحيط مقرات اللجان، إلى جانب تعقيم كافة اللجان الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الثانية، وذلك قبل يومين من بدء الانتخابات المقرر لها غدا السبت، كما تعاونت مع وزارة التنمية المحلية للتأكد من سلامة كافة المباني التي سيتم إجراء الانتخابات بها.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص الطوابق الأرضية الخاصة بلجان اقتراع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل التيسير على تلك الفئة من المواطنين أثناء عملية الاقتراع، إلى جانب توزيع الكمامات الطبية مجانًا أمام مقرات اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة لكافة الناخبين قبل دخول اللجان الانتخابية.