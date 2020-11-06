فيسبوك تغلق 7 شبكات إخوانية تدار من الخارج للتحريض على العنف

اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية على نشر الشائعات وإثارة الفتنة عبر لجانها الإلكترونية التي تستخدم الآلاف من الصفحات والحسابات الوهمية لمحاولة الوقيعة بين الشعب المصري وقياداته.

وكشفت شركة "فيسبوك" عن 7 شبكات للتحريض على العنف، تابعه لتنظيم الإخوان الإرهابي تدار من عدة دول أبرزها إيران وتركيا وأفغانستان ومصر.

وقالت الشركة، أنه تم تفكيك 7 شبكات منفصلة من الحسابات والصفحات الزائفة على منصتها التي كانت تنشط في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا والمغرب وميانمار وجورجيا وأوكرانيا، وذلك بسبب "سلوك زائف منسق" - على حسب وصف وكالة أنباء رويترز.

وأغلقت الشركة، الشبكات المزيفة في إطار تقريرها الشهري عن "السلوك الزائف المنسق" والذي أشار إلى أن فيسبوك أزالت قرابة 8000 صفحة ضالعة حول العالم.

وقالت الشركة، إن أفراد تابعه لتنظيم الإخوان الإرهابي، تدير الشبكات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويتولون تشغيل إحدى شبكات الحسابات والصفحات على فيسبوك من مصر وتركيا والمغرب.

واستهدفت الصفحات دولًا بالمنطقة وتضمنت بعض المحتوى المتصل بالإرهاب حسبما قالت فيسبوك، وتلاحق الشركة مثل هذه الحسابات على مستوى العالم بعد تعرضها لانتقادات شديدة، لعدم تطوير أدوات سريعة بما يكفي لمكافحة المحتوى المتطرف وأنشطة الدعاية المضللة.

من جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اعتماد الإخوان الأكبر الآن أصبح على وسائل الإعلام واستغلال لجانهم الإلكترونية في تضليل الشعب المصري، وأن قنوات الجماعة الإرهابية تعبر عن أفكارهم، ومن الممكن أن نجد دولا تستخدم ذلك، وهناك أيضا في إطار هذه الحرب أجهزة استخباراتية، ودول تستهدف الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، والتشكيك في كل ما يحدث.

وأضاف "بدر الدين" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المواجهة الناجحة لجماعة الإخوان الإرهابية لا تكون إلا من خلال رفع الوعي لدي الشعب المصري، واتخاذ إجراءات ليس فقط ضد من يمارس العمل الإرهابي، وإنما أيضا ضد من يساعده، من خلال الأموال والأسلحة، ووسائل الإعلام.

وفي سياق متصل، قال إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إن خلايا جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت على استغلال الشائعات عبر لجانها الإلكترونية لنشر الفوضى وإثارة الرأي العام للوقيعة بين الشعب المصري وقياداته، وأن معظم خلايا الجماعة الإرهابية تدار من تركيا ولندن وإيران.

وأضاف "ربيع" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشعب المصري والعربي واعي لمثل هذه المخططات الإرهابية، ولن يستجب لها لأنه شاهد الوجه الحقيقي للجماعة الإرهابية، واستخدام العنف ضد الشعب المصري من أجل البقاء في السلطة.

وأكد أن خلايا الإخوان الإلكترونية اعتادت تأسيس شبكات وهيمة وحسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي مهمتها نشر الفوضي والشائعات وإثارة الرأي العام، وتدار تلك الخلايا من تركيا وقطر ومن لندن وبعض الدول الأخرى، وكشف فيسبوك لتلك الخلايا يثبت صحة ذلك.