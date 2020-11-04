محلل: الحزب الديمقراطي لا يدعم الإخوان.. وترامب لا يحب إلا نفسه

قال المحلل السياسي مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن ما يتردد حول دعم الديمقراطيين لجماعة الإخوان الإرهابية أكذوبة من وحي الخيال، مؤكدًا أن السياسة الأمريكية تعمل مع الواقع ولا تحب الإخوان أو غيرهم.

وأضاف "عفيفي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر ليست دولة صغيرة من أجل أن توجهها الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، حيث إن مصر دولة كبيرة وتأخذ قرارتها بنفسها.

وتابع أن أمريكا إن كانت تريد استمرار الإخوان في حكم مصر، كانت صرحت أن ثورة 30 يونيو انقلاب، "انتهى عصر الإخوان المسلمين خلاص، وأمريكا سياستها ثابتة وليس لها علاقة بالإخوان، والتسريبات الخاصة بهيلري كيلنتون هدفها أمور شخصية فقط لا غير، ولا يحب مصر أو غيرها".

وأردف أن ترامب لا يحب إلا نفسه ولا يكن أي حب لمصر، والتسريبات الأخيرة كان هدفها تدعيم موقفه في الانتخابات ليس أكثر، مشددًا أنه يجب تعزيز العمل مع الكونجرس الأمريكي بغض النظر عن توجه الرئيس القادم في أمريكا.

واستطرد متحدثا عن الانتخابات الأمريكية قائلا إن المؤشرات تشير إلى فوز بايدن بنسب قليلة جدًا على دونالد ترامب، ولكن الأمر لم يُحسم حتى الآن، لافتًا إلى أن الشكل العام يشير إلى أن الحملتين ستلجآن إلى القضاء في الفترة المقبلة.