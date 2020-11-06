"حاسس إنه معاه".. أحمد خالد صالح يزور قبر والده قبل زفافه

يحتفل أحمد خالد صالح، بعد ساعات، بزفافه على هنادي هاني مهنا في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من أصدقاء العائلتين من داخل وخارج الوسط الفني.

وعلم "الوطن" أن أحمد خالد صالح ذهب قبل عدة أيام لزيارة لقبر والده الفنان الراحل خالد صالح بمقابر الشافعي بمصر القديمة، وقال أحمد للمقربين منه إنه كان يتمنى أن يشاركه والده الاحتفال بالزفاف معه لكنه يشعر أنه يحس به.

ويحيي الزفاف عدد من الفنانين منهم تامر حسني، حكيم، بوسي، محمود الليثي، مدحت صالح، مصطفى حجاج.

واحتفلت الفنانة هنادى مهنا مؤخرا بليلة الحنة، وغلب على أجوائها الطابع الشعبي، من حيث تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وفى المدخل وضع "توك توك" وراقصات، وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى.

وكشف مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"الوطن"، إن الحفل يعقد اليوم الجمعة، ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وأضاف المصدر، أن العروس ستطل بفستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، المشغول حاليا بوضع اللمسات الأخير له، مؤكدا أنه سيكون "مفاجأة" للجميع -على حد وصفه-، متابعا أنه سيكون مطرز ويحتوى على نقوش لامعة.

وعمل العروسان معا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

واحتفل الفنان أحمد خالد صالح بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا بعد مرور حوالي 10 أشهر على خطبتهما في ديسمبر 2019، وجاء ذلك في حفل عائلي بسيط بحضور عدد محدود من الأهل والأقارب والأصدقاء، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.