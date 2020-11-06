الأرصاد تكشف تأثير طقس السبت على سير انتخابات مجلس النواب

ساعات قليلة تفصلنا عن المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تشمل عددا من الدوائر المختلفة وهي "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 7 نوفمبر، وتستمر حتى التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر الجاري.

وعن حالة الطقس، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وموجة من تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة، وتوضح "الوطن" للمواطنين حالة الطقس خلال يومي السبت والأحد المحدد فيهما التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، كالتالي:

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهئية الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس لن تؤثر بشكل كبير على سير العملية الانتخابية، حيث إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظة القاهرة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضافت شاكر في تصريحات لـ "الوطن" أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تصل في القاهرة إلى 24 درجة بالنسبة للعظمى، كما تصل الصغرى إلى 17 و 18 درجة.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار بهيئة الارصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسود الأجواء شبورة خفيفة في الصباح الباكر، مشيرة إلى أن الأمطار المتوقعة لن تسبب أي مشكلات.

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر عددا من النصائح للناخبين، بضرورة اتخاذ الحذر أثناء القيادة بالإضافة إلى ارتداء الملابس الخريفية في وقت الصباح الباكر أو في المساء.

وجاءت توقعات درجات الحرارة ليومي السبت والأحد، كالتالي:

طقس السبت 7 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

طقس الأحد 8 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.