وزارة التضامن تنقذ مسنة من "الشارع": وحيدة وزوجها متوفي

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى، للتعامل مع سيدة مسنة متواجدة في الشارع بمحافظة الشرقية.

وعلي الفور تحرك الفريق وتبين أن السيدة تدعي "ف.أ ، 63 عاما، تعاني من الشلل الرعاش وزوجها متوفى وليس لديها أبناء، وبعد وفاة زوجها استمرت بمنزل زوجها بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ولكن بمرور الوقت تدهورت حالة المنزل وهو عبارة عن بيت قديم بالطين دون سقف.

من جانبه، قام فريق الوحدة المتنقلة بالشرقية، وفق بيان التضامن، بإيداعها بدار بسمة للكبار بلا مأوى بالزقازيق.

ويعمـل برنامـج حمايـة الأطفـال بلا مـأوى بـوزارة التضامـن الإجتماعى على حمايـة الأطفـال بلا مـأوى، مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم فـى المجتمـع، تمشيـــاً مـع سياسـة الــوزارة التى تعتمـد علـى تجفيف المنابـع والتدخـل الفـورى للحـد من الظاهـرة.

ويعمل البرنامج في المحافظات الأعلى كثافة بناء على نتيجة مسح 2014 وهي محافظات (القاهرة ، الجيزة، القليوبية، الأسكندرية، المنوفية، الشرقية ، السويس، بني سويف ، المنيا ، اسيوط) وسيمتد عمل البرنامج في أربعة محافظات أخرى هي (الإسماعيلية ، بورسعيد ، الغربية و الفيوم).

من جانبه، قال حسنى يوسف مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إنه تم دمج 420 حالة مابين دمج مؤسسي 356 حالة تم إدخالها مؤسسات رعاية اجتماعية، بخلاف تسليم 64 حالة لأسرهم بالنسبة لكبار بلا مأوى، وذلك من يناير 2019 حتى يونيه 2020.

وأكد يوسف، أن هناك 19 مؤسسة للأطفال بلا مأوى حتى عمر 18 سنة، لافتا إلى أن الرئيس وجههم ببذل قصارى جهدهم، والحد من تواجد هذه النوعيات في الشارع.

وقال إنه لابد من مشاركة الجهات المعنية مثل الصحة والداخلية، التربية والتعليم، الثقافة، والشباب، نظرًا لأن المشكلة مجتمعية تبدأ من المواطن العادي بالشارع الذي يساعد المتواجد في وضعية الشارع بصدقة أو خلافه، فيساعده على البقاء في الشارع، ويجمعون المال بدون تعب، موكدا أن من أكبر التحديات التي تواجهم يوميا، "سلوكيات المصريين في التعامل مع المشردين بالشارع".