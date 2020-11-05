"التضامن": إغلاق 4 حضانات لم تلتزم بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إعادة افتتاح 2600 حضانة، وإغلاق 4 حضانات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت "القباج" خلال اجتماعها بعدد من الصحفيين، اليوم، أنه سيتم إعادة نفس سيناريو المرحلة الأولى حال حدوث موجة ثانية لكورونا.

وأكدت أنه سيتم إخلاء وتعقيم وإغلاق أي حضانة لمدة أسبوع حال ظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بداخلها، مشيرة إلى أنه عقب الإغلاق ستتم متابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى فحص العاملين وإجراء تحليل صورة دم كاملة لهم.

ولفتت إلى أنه يشترط على الحضانات تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الحالة المصابة إلى أقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ10,300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتاً لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت نيفين القباج أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و٤ سنوات يبلغ ١٢ مليونا و٤٨٠ ألفا و٥٩٠ طفلا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالي الأطفال (صفر-١٨) ، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة ٩٨٠٫٤٢٣ طفلًا بنسبة تغطية تصل الي ٨٪؜ .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التي تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانياً، وميكنة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلي تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقاً لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياساً بعدد الأطفال في الفئة العمرية ذات الصلة، وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدني، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازية في الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.