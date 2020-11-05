التضامن: استبدال بطاقات 3.5 مليون مستفيد تكافل ببطاقات "ميزة"

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه ستم استبدال بطاقات ما يقرب من 3 مليون ونصف مستفيد من تكافل وكرامة ببطاقات ميزة، ضمن سياسة الدولة الشمول المالي، مشيرة إلى أنه بدأ عمل ميزة على جميع بطاقات تكافل وكرامة بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزي.

وأضافت القباج، خلال لقائها مع عدد من الصحفين اليوم بمقر الوزارة، أنه تم تحويل مستفيدى الضمان الاجتماعى، إلى تكافل وكرامة تدريجيا، لافتة إلى أنه لم يتبق فى الضمان سوى 300 ألف أسرة.

ولفتت إلى أن النقل بين البطاقة العادية وبطاقة ميزة آلية صرف وليست آلية استحقاق، مسيرة إلى أنه تم منع تكسب الموظفين من المواطنين، والمسنين سنشهد لهم قانون واستراتيجية فى القريب العاجل، لافتة إلى أن مجلس الوزراء وجه بالاهتمام بالفئات الهشة والفئات تحت خط الفقر.

وتابعت أن 70% من إجمالي تكلفة الدعم النقدى تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات، مشيرة إلى أن 2.26 مليون طفل فى الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة من أسر "تكافل" مسجلون في المدارس، و2.15 مليون طفل من يوم إلى 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2.7 مليون سيدة، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوي الإعاقة، و10% من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعي.

وأكدت أنه تم تطوير قدرات 68.000 من العاملين بالحكومة على الحماية الاجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المُميكن، وتم إنشاء قاعدة بيانات قومية للفقر تشتمل على الأسر المتقدمة للحصول على الدعم بإستخدام الرقم القومي.