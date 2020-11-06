فنانون خالطوا عددا من المصابين بكورونا.. أبرزهم منة شلبي

ظهرت العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الفنانين، بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة، وخلال الساعات الماضية أعلن ما يقرب من 7 شخصيات فنية إصابتهم بالفيروس اللعين.

البداية كانت بالمطرب ويجز، ثم توالت الحالات، مثل زينب غريب وبسمة وريم العدل والناقد الطيب مجدي الطيب والإعلامية يارا العشري التي أعلنت إصابتها في المهرجان والفنان أمير المصري.

وهناك عدد من الفنانين سارعوا بالكشف على أنفسهم وإجراء تحليل "بي سي آر"، منهم يسرا وآسر ياسين وليلى علوي وأروى جودة وأحمد السقا وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وظهرت النتيجة سلبة.

ولكن هناك تخوف شديد على عدد من الفنانين الذين كانوا مخالطين للفنانين الذين أصيبوا بالفيروس، ومنهم أبطال مسلسل "بـ 100 وش" الذين خالطوا الفنانة زينب غريب، وهم إسلام إبراهيم ودنيا ماهر وحسن أبو الروس ومصطفى درويش الذي أصيب بالفيروس من قبل.

وهناك تخوف على عدد من الفنانين الذين خالطوا الاستايلست ريم العدل، ومنهم مدير المهرجان انتشال التميمي والفنانات يسرا ومنة شلبي وأحمد داوود الذى تم عزله ولكنه نفى إصابته وتكرر الأمر مع الفنان إسلام إبراهيم أيضا.

وخالطت علا رشدي وزوجها أحمد داوود الذين قاما بعزل أنفسهما بشكل كامل، أغلبية المشاركين في المهرجان ومن بينهم السيناريست تامر حبيب وأحمد مالك وأحمد حاتم.

وخالط الناقد الكبير مجدي الطيب، كبار النقاد الذين شاركوا فى الفعاليات مثل طارق الشناوي وماجدة موريس وماجدة خير الله ومحمود موسى ومحمد سليمان عبد الملك.