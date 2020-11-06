فيديو.. شقيق هيثم أحمد زكي: كابوريا 2 كان حلم حياته

كشف رامي بركات شقيق الفنان الراحل أحمد هيثم زكي عن أمنيته فى أن يكون أفضل ممثل فى الوطن العربي وذلك خلال حواره المصور مع "الوطن".

وقال رامي أثناء زيارته لقبر شقيقه بمناسبة مرور عام على رحيله : "أردت زيارة شقيقي في هذا اليوم لكي أدعو له وأتذكر مواقفنا الرائعة سويا، وأن أتصدق على روحه".

وأضاف: "هيثم دوما كان يحدثني علن التمثيل، وكانت أمنيته التي لم تتحقق بسبب رحيله هو تقديم جزء ثاني من فيلم كابوريا الذي قدمه والده منذ أكثر من 30 عاما".

وقال رامي: "رغم رحيله إلا أنني مازلت أتذكره وأحكي عنه دوما لخطيبتي، وجعلتها تحبه من سردي عنه، ربما آخر مقابلة بيننا كانت منذ عدة سنوات".

وأضاف: "والدتي الراحلة هالة فؤاد كانت محور أحاديثنا دوما، فنحن كانت أمنيتنا أن تظل معنا ولكنها رحلت عنا، وأنا بعد رحيلها سافرت مع والدي إلى العاصمة البريطانية لندن".

وتابع: "جدتي هي التي كانت تجمعنا سويا وكان هيثم يحبها للغاية وكان يقول لها يا تاتو".

يذكر أن الفنان الراحل أحمد زكي تزوج من الفنانة هالة فؤاد، حيث نشأت بينهما قصة الحب عام 1983، حينما شارك أحمد زكي في فيلم "الاحتياط واجب"، للمخرج أحمد فؤاد، والد هالة فؤاد.

وعقب الزواج أنجب زكي وهالة نجلهم الاول "هيثم"، وبعدها بسنوات انفصلا عن بعضهما البعض، وتزوجت هالة من رجل الأعمال والخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه الابن الوحيد "رامي"، حيث اعتزلت الفن، حتى رحلت عن عمر ناهز 35 عامًا.