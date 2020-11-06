عاجل.. الانتخابات الأمريكية: جورجيا تتوقع إعادة فرز الأصوات

توقعت حكومة ولاية جورجيا الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، إعادة عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وخلال مؤتمر صحفي للجنة الانتخابات في ولاية جورجيا، قال مدير الهيئة الانتخابية جبرييل سيترلينج إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ1579 صوتا في ولاية جورجيا. وأضاف أن هناك "4169 صوتا متبقية للفرز في الانتخابات الرئاسية"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأبدى المتحدث توقعه بإعادة عملية فرز الأصوات "في حال كان الهامش ضئيلا بين المرشحين". وأوضح أن قانون الولاية ينص على إعادة الفرز "في حال لم يتجاوز الفارق بين المرشحين واحدا في المئة".

وتوقعت حملة المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، اليوم، التي يحتاجها بايدن من أجل إعلان الفوز ودخول البيت الأبيض.

وحصل بايدن حتى الآن على 264 صوتا بالمجمع الانتخابي ولا يحتاج سوى ستة أصوات للفوز في الانتخابات.

في المقابل، قالت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لم يسدل الستار بعد على الانتخابات الرئاسية، على الرغم من المؤشرات التي تظهر تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وقالت حملة ترامب في بيان عبر "تويتر": "إن التنبؤ المضلل بأن بايدن هو الفائز يعتمد على نتائج غير نهائية لفرز التصويت في أربع ولايات".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، على منصة فيس بوك، إنه فاز بسهولة برئاسة الولايات المتحدة من خلال التصويت القانوني.

وأوضح ترامب: "لقد فزت بسهولة برئاسة الولايات المتحدة من خلال التصويت القانوني. لم يُسمح للمراقبين، بأي شكل من الأشكال، بالقيام بعملهم، وبالتالي، يجب تحديد الأصوات المقبولة خلال هذه الفترة على أنها أصوات غير مشروعة. يجب أن تقرها المحكمة العليا الأمريكية".