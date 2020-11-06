عاجل.. بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا

تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية جورجيا، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وحقق بايدن 2,449,371 صوتا تمثل 49.39%، مقابل 2,448,454 لـ "ترامب" بواقع 49.37%.

وتمكن جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، من تقليل الفارق بينه ومنافسه الرئيس دونالد ترامب، في ولايةجورجيا إلى 665 صوتًا بعد فرز نحو 99% من أصوات، بحسب ما نشرته قناة "سكاي نيوز".

وشهدت ولاية جورجيا، في البداية، تفوقًا للمرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، لكن منافسه الديمقراطي جو بايدن قلص الفارق تدريجيا، حتى تمكن من التقدم عليه.

واتهم ترامب الديمقراطيين بالتلاعب في الانتخابات كما في نزاهتها. وأكد ترامب، أمام الصحفيين من البيت الأبيض: "إذا أحصيتم الأصوات الشرعية سأفوز بسهولة. إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا".

وأضاف الرئيس الذي يتأخر أمام بايدن بحسب النتائج التي صدرت حتى الآن، أن حملته الانتخابية رفعت "قدرا هائلا من الدعاوى القضائية لمواجهة فساد الديمقراطيين".

واعتبر ترامب أنه "رغم التدخل الذي لم يسبق له مثيل في انتخابات، من قبل وسائل الإعلام الرئيسية وعالم الأعمال وعمالقة التكنولوجيا، فقد فزنا وبأرقام تاريخية، والاستطلاعات كانت خاطئة عمدا".

وأسهب ترامب في كلمته ساردا مزاعم واتهامات بالفساد من دون أن يقدم أي دليل على أي منها، وقال: "لا يمكننا السماح لأحد بتكميم أفواه ناخبينا واختلاق نتائج"، وأضاف: "القضاء يجب أن يبت بالأمر في نهاية المطاف".