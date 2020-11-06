بايدن: رفع الحظر المفروض على المسلمين حال الفوز بالرئاسة

برزت تصريحات المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، وما قاله في تصريحات سابقة عن الإسلام والمسلمين بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تستمر فيه عمليات فرز الأصوات في عدد من الولايات الحاسمة لمعرفة الفائز بينه وبين الرئيس الأمريكي الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب.

وقال "بايدن" في مقطع الفيديو المتداول عن قناة "دويتشه فيله" الألمانية، والذي يعود إلى يوليو الماضي: "سأدرج الأصوات الأمريكية المسلمة كجزء من إدارتي، إذا كان لي الشرف بأن أكون رئيسًا فسوف أنهي الحظر المفروض على المسلمين من اليوم الأول".

وتابع: "الجاليات المسلمة هي أول من شعر بهجوم دونالد ترامب على جاليات السود والسمر في هذه الدولة من خلال حظره السيئ للمسلمين، تلك المعركة هي افتتاحية لأربع سنوات من الضغوطات والإهانات المستمرة والهجمات ضد الجاليات الأمريكية المسلمة".

وأضاف "بايدن": من الأشياء التي أعتقد أنها مهمة هي أنني أتمنى أن نعلم المزيد في مدارسنا حول العقيدة الإسلامية، وبحسب حديث عن النبي محمد من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه.

توقعت حملة المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، اليوم، التي يحتاجها بايدن من أجل إعلان الفوز ودخول البيت الأبيض.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن من المنتظر انتهاء فرز الأصوات بولاية بنسلفانيا الحاسمة اليوم والتي لديها 20 صوتًا بالمجمع الانتخابي، موضحة أن الرئيس الحالي دونالد ترامب متقدم حتى الآن عن بايدن في الولاية بنحو 20 ألف صوت، إذ وصلت نسبة إجمالي الأصوات لصالح ترامب حتى الآن 49.5% مقابل 49.2% لصالح بايدن.

وحصل "بايدن" حتى الآن على 264 صوتًا بالمجمع الانتخابي ولا يحتاج سوى ستة أصوات للفوز في الانتخابات.

يذكر أنه لم ينته بعد فرز الأصوات أيضا في ولاية جورجيا وأريزونا ونيفادا التي تعد أصوات كل منها في المجمع الانتخابي أقل من ولاية بنسلفانيا.