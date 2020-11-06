سيناتور جمهوري ينتقد تصريحات ترامب بشأن تزوير أصوات ناخبي بنسلفانيا

انتقد السيناتور الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا بات تومي، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن وقوع أعمال تزوير في أصوات الناخبين بالولاية، قائلا إن سماع مثل هذه التصريحات "يعد أمرا بالغ الصعوبة".

ودافع السناتور الجمهوري، في تصريحات أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، عن مسؤولي الانتخابات في ولايته، وأكد أنه لا يعلم شيئا بشأن وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق لأصوات الناخبين.

وقال "رأيت خطاب الرئيس الليلة الماضية، وكان من الصعب مشاهدته"، مضيفا: "مزاعم الرئيس بشأن أعمال تزوير واسعة النطاق وسرقة للانتخابات لا تستند إلى أدلة. وأنا لست على دراية بأي فعل مخالف بارز هنا".

وأشار إلى أن الأصوات المرسلة عبر البريد تحتاج وقتا طويلا لعدّها بسبب "الكمية الهائلة" التي أرسلت بها.