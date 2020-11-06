"الرعاية الصحية" تفتح باب التقدم للعمل بها بـ3 شروط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فتح باب التقدم للقيام بالعمل بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد.

وحددت الهيئة شروط الالتحاق بالوظائف كالآتي:

- لابد أن يكون لديه خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن 3 سنوات.

- أن يكون حاصلا على دراسات عليا وألا يزيد عن سن المتقدم عن 45 سنة.

- أن يتقن اللغات الأجنبية، وضرورة إتقان التعامل مع الحاسب الآلي.

وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، تنظيم فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشئون الصحية في أسوان أنشطة توعوية عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

وأشارت إدارة المشروع، إلى عقد فريق الإعلام والتوعية بمديرية صحة أسوان ندوات تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميته للعاملين بمديرية الأوقاف وقصر ثقافة العقاد بأسوان.

وأضافت أن الندوات تضمنت التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت أثناء عقد الندوات.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ومنها محافظة أسوان التي تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، والتي سجل بها 548 ألف مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن المواطن هو الثروة الحقيقية، وأن الحفاظ على صحته على رأس أولويات الدولة، والتي تسعى جاهدة لتقديم كافة المتطلبات وكل أوجه الدعم لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر"، بما يكفله من الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين داخل مصر وخارجها بجودة وكرامة ودون تمييز حيث أن الاستثمار في صحة المواطن هو ركيزة أساسية لبنائه وبناء مستقبل البلاد، ولفت د. السبكي إلى أهمية عقد مثل هذه الأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة ورفع وعي المواطنين بأهميتها وما تقدمه من خدمات صحية متميزة ومتابعة طبية دورية تعود بالنفع عليهم سواء من الأصحاء أو المرضى.