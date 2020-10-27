الرعاية الصحية: الأطقم الطبية تعلمت فن الإتيكيت لخدمة المرضى

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة العامة للرعاية الصحية، إنّ الخدمات المقدمة من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية متكاملة ولها شقين، الأول الخدمات الطبية والثاني الخدمات غيرالطبية.

وأوضح السبكي، في تصريحات خاصة، أنّ الخدمات الطبية تشمل توفير حزم العلاج والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد، ويكتمل الجزء الطبي بتقديم الخدمات غيرالطبية، التي لا تقل أهمية عن الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى، وتختص بالخدمات الفندقية المقدمة في المستشفيات، والتي من شأنها توفير الراحة النفسية والجسمانية للمريض وتحسين انطباعه عن خدمات المستشفى.

وتابع أنّ الخدمات تشمل كذلك، الاستقبال وخدمة العملاء، والاهتمام بالأثاث والديكور، النظافة والحفاظ على التنسيق والشكل العام للمنشآة الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، أماكن الإقامة الداخلية بالمستشفى، وغيرها من الخدمات غيرالطبية التي تساعد على توفير قدر من الراحة النفسية والجسمانية للمرضى.

ولفت إلى أنّ تطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، احتاج إلى نشر الوعي بين العاملين بالمستشفيات، وهو ما عكفت عليه بالفعل وبذلت كل الجهود الإدارة العامة للخدمات الفندقية بالهيئة، لتطبيق الخدمات الفندقية داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، سواء من خلال التدريبات للعاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، من أطقم طبية وإدارية وأفراد أمن ونظافة، على فن الإتيكيت والتعامل الجيد مع المرضى، أو غيرها من التجهيزات لتطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية، التي تتماشى مع توجهات الدولة وأهداف رؤية مصر 2030، في حصول المواطن المصري على الرعاية الصحية المتكاملة دون تمييز وبجودة وكرامة.

وكشف السبكي، أنّ كل محافظة يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، سيكون للمستشفيات شكل وطابع خاص بها، فالمحافظات الساحلية لها شكل، والجنوب مثل الأقصر وأسوان سيكون لها شكل آخر، وكل محافظة حسب الوضع السياحي لها، وذلك في إطار أنّ هيئة الرعاية الصحية لديها خطة طموحة متسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية.

وقال الدكتور شريف لاشين، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفندقية، إنّ الخدمات الفندقية أصبحت الآن جزء لا يتجزأ من الخدمة الصحية والرعاية العلاجية بالمستشفيات.

وأضاف: "حرصنا على وجود إدارة فندقية مميزة (الإدارة العامة للخدمات الفندقية بالهيئة العامة للرعاية الصحية)، لتوفير معايير الراحة النفسية طول فترة وجود المريض بالمستشفى، بما يحسن الانطباع عن خدمات المستشفى، وبالتالي وضعنا خطة لتوصيف الخدمات الفندقية داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وترتكز على 4 محاور رئيسية (الاستقبال وخدمة العملاء وهو المنوط باستقبال ومتابعة المريض من ساعة دخوله إلى المستشفى حتى خروجه منها".