بالصور.. 15 فنانا خالطوا ريم العدل بعد إصابتها بفيروس كورونا

خالطت الاستايلست ريم العدل عددًا كبير من الفنانين والنجوم خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا بعد مشاركتها في فعالياته.

قائمة المخالطين بريم العدل تخطى حاجز الـ 15 فنانا وهم الذين شاركوها جلساتها وخروجاتها خلال تواجدها في الجونة، وأبرزهم المخرجة كاملة أبو ذكري، والمؤلفة مريم ناعوم، والفنانة يسرا، والفنانة منة شلبي، والمؤلف عمرو سلامة، والمنتج محمد العدل، والفنان أحمد مالك، والفنانة ريم سامي، ومدير مهرجان الجونة انتشال التميمي، والفنان أحمد داوود، والفنانة علا رشدي، وعمرو المنسي، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان آسر ياسين، والفنانة بشرى.

وأعلنت ريم إصابتها بكورونا بعد عودتها من الجونة بثلاثة أيام وعلقت قائلة: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابية للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي، وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

وبعد يوم قامت بحذف المنشور وكتبت قائلة: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. احنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وأضافت "ريم"، المهم من أول ما كتبت البوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة، لإدانة مهرجان الجونة".

وتابعت: "مش فاهمة ليه بجد؟ وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية، وأي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسؤوليته وإنما هي تحت مسؤولية منظميها".

واستطردت: "زائد إن كلنا أفراد راشدين مسؤولين عن قراراتنا وسلوكياتنا.. فنهدا شوية يا جماعة".