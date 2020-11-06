مع زيادة إصابات كورونا.. أسعار رحلات المواصلات البديلة للوسائل العامة

مع اقتراب فصل الشتاء، بدأت أعداد الإصابة بفيروس كورنا في الارتفاع التدريجي، حتى أصبحت الأعداد التي يتم تسجيلها بشكل يومي تتخطى الـ 200 حالة، ما جعل الحكومة المصرية تشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بفرض الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامات، وضرورة اتخاذ الحذر عند استقلال أي من المواصلات العامة، سواء كانت قطارات أو أوتوبيسات أو مترو الأنفاق.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار رحلات المواصلات البديلة لمواصلات النقل العامة، والتي توفر للعملاء الكثير من العروض والخصومات، مثل "أوبر باص و سويفل"، كالتالي:

أسعار رحلات "سويفل"

خط القاهرة - الإسكندرية: سعر الرحلة قبل الخصم يصل إلى 105 جنيهات، ويصل بعد الخصم إلى 73 جنيها.

خط القاهرة - الفيوم: سعر الرحلة قبل الخصم 50 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 35 جنيها.

خط القاهرة - بنها: سعر الرحلة قبل الخصم 35 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 24 جنيها.

خط القاهرة - السويس: سعر الرحلة قبل الخصم 65 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 45 جنيها.

خط القاهرة - الاسماعيلية: سعر الرحلة قبل الخصم 75 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 52 جنيها.

خط القاهرة - المنوفية: سعر الرحلة قبل الخصم 50 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 35 جنيها.

خط القاهرة - المنصورة: سعر الرحلة قبل الخصم 80 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 56 جنيها.

خط القاهرة - طنطا: سعر الرحلة قبل الخصم 75 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 52 جنيها.

خط القاهرة - الزقازيق: سعر الرحلة قبل الخصم 50 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 35 جنيها.

خط القاهرة - بورسعيد: سعر الرحلة قبل الخصم 95 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 66 جنيها.

خط القاهرة - دمياط: سعر الرحلة قبل الخصم 95 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 66 جنيها.

خط القاهرة - الساحل: سعر الرحلة قبل الخصم 170 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 66 جنيها.

خط القاهرة - السخنة: سعر الرحلة قبل الخصم 120 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 83 جنيها.

خط القاهرة - شرم الشيخ: سعر الرحلة قبل الخصم 270 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 210 جنيها.

خط القاهرة - الغردقة: سعر الرحلة قبل الخصم 225 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 165 جنيها.

خط القاهرة - الجونة: سعر الرحلة قبل الخصم 225 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 165 جنيها.

خط القاهرة - دهب: سعر الرحلة قبل الخصم 270 جنيها، ويصل بعد الخصم إلى 210 جنيها.

أسعار رحلات "أوبر باص"

خط التحرير - ميدان الرماية: يصل سعر الرحلة بين ميدان التحرير وميدان الرماية إلى 15 جنيها.

خط أحمد عرابي "المهندسين" - كايرو فيستيفال: يصل سعر الرحلة بين شارع أحمد عرابي بالمهندسين وكايرو فيستيفال إلى 35 جنيها.

خط ميدان الحجاز - ميدان الحصري: يصل سعر الرحلة بين ميدان الحجاز وميدان الحصري إلى 40 جنيها.