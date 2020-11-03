أخبار التعليم اليوم.. الحجاب ليس إجباريا ولا نية لإلغاء امتحانات النقل

منذ بداية العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، يهتم كثير من أولياء الأمور بكل ما يتعلق بالدراسة، خاصة في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أهم الأخبار الخدمية التي شغلت بال القراء على مدار الساعة، خصوصا أبرز أخبار التعليم اليوم ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

غضب بين أولياء الأمور بسبب عدم استلام الكتب

رغم أن الدراسة بدأت منذ ما يقارب الشهر، إلا أن أولياء الأمور يشعرون بغضب شديد بسبب عدم تسلم الطلاب للكتب الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، خاصة أن عددا من المدارس الخاصة لا تزال تربط بين دفع المصروفات المدرسية كاملة أولا وتسليم الكتب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي، أن الطالب من حقه الحصول على الكتب المدرسية ولا يحق لأي مؤسسة تعليمية حرمان الطلاب الذين لم يسددوا المصاريف من الحصول على الكتب أو التابلت.

رغم ارتفاع حصيلة الإصابات في المدارس لا نية لإلغاء الامتحانات

ووفقًا لمصدر مسؤول كشف لجريدة "الوطن" في تصريحات سابقة، فإن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المؤسسات التعليمية ارتفع إلى 3 في المليون، بواقع 75 حالة بين 25 مليون شخص يتواجد في المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين، فضلا عن القائمين على العملية التعليمية.

وأكد المصدر أن الوضع مطمئن، وأن العام الدراسي يسير بصورة طبيعية، خاصة أن الوزارة تستعد في حالة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، وجميع أدوات التطهير والتعقيم متوفرة بالمدارس، مضيفا أنه لا يوجد أي قرار رسمي من قبل الوزارة بإلغاء امتحانات النقل بمختلف الصفوف الدراسية، مؤكدا أنّ امتحانات النقل والشهادات ستعقد خلال العام الدراسي الحالي بشكل طبيعي.

"التعليم": ارتداء الحجاب حرية وليس إجبارا

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن ارتداء الحجاب لجميع الطالبات في مختلف الصفوف الدراسية ليس إجباريا على الفتيات، بل هو متروك للحرية الشخصية.

وأضاف أن قرار الزي المدرسي لم يُشر إلى الحجاب كجزء من الزي المدرسي الخاص بالمدرسة، والوزارة لم ولن تسمح بإجبار الطالبات على ارتدائه.

"التعليم" تمنع المدرسين من الحصول على الهدايا

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان جديد لها منع المدرسين من قبول أي هدايا من أولياء الأمور، وإذا طلب أي معلم هدايا من أي نوع فيجب التقدم بشكوى رسمية للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة أو مديريات التعليم بالقاهرة، وسيتم إحالة الأمر بالكامل للتحقيق.