فيلادلفيا الأمريكية: تصريحات ترامب لا أساس لها وعليه الاعتراف بالخسارة

نفى رئيس بلدية فيلادلفيا الأمريكية جيم كيني، صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود احتيال في الانتخابات، ووصفها بأنها "أمر لا أساس له من الصحة"، وقال إن ترامب عليه الاعتراف بأنه خسر ويحتاج إلى تهنئة الفائز.

وقال كيني، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه "بينما يواصل البعض، بمن فيهم الرئيس، إطلاق مزاعم لا أساس لها بشأن وجود تزوير في الانتخابات، فإن ما نراه في فيلادلفيا هو ديمقراطية خالصة وبسيطة".

وأضاف "إن مدينتنا تتألق كمثال على كيفية إجراء الانتخابات بشكل صحيح"، وأكد ضرورة حدوث "انتقال سلمي للسلطة".

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مقاطعة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، التي قلب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب، إذ يسبقه حتى الآن بنحو 6 آلاف صوت.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر أن لمقاطعة "فيلادلفيا تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات"، مشككا مجددا في نتيجة الانتخابات التي بدأت تأخذ منحى كبيرا لصالح منافسه بايدن.

وجاء الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع المتبقية في ولاية بنسلفانيا من مقاطعة فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها، وهو الجزء الذي حقق أغلبية لبايدن حتى هذه المرحلة.

وصوت 87% من سكان مقاطعة فيلادلفيا للمرشح الديمقراطي جوبايدن، الأمر الذي ساعده في قلب النتيجة لصالحه خلال الساعات القليلة الماضية.

واستطاع المرشح الديمقراطي جو بايدن قلب النتائج في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعدما استطاع تجاوز الرئيس دونالد ترامب بعد فرز 98% من الأصوات.