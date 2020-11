ترامب يتساءل: أين بطاقات اقتراع العسكريين في جورجيا؟

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريداته، اليوم، مع وصول السباق الرئاسي إلى مرحلة حاسمة أظهرت تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات حاسمة تجعله الأقرب للفوز.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أين بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟"، في تشكيك جديد بعمليات فرز الأصوات داخل الولاية التي كان يتصدرها قبل أن تتحول النتائج لصالح منافسه بايدن لكن بشكل طفيف، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them?