"الإسكان": الجسم الخرساني للبرج الأيقوني وصل لـ240 مترا

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن ما يحدث على أرض الواقع نقلة لم تحدث منذ مئات السنين، وهو أبسط شيء للرد على المشككين، والوزارة تعمل مثل خلية النحل خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، والبرج الأيقوني سيكون أطول برج في أفريقيا بارتفاع 400 متر، والجسم الخرساني وصل إلى حوالي 240 مترا، والجسم المعدني وصل للطابق 36، وهذا يفوق خطة الإنشاء الموضوعة.

وأضاف "خطاب"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الجمعة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن البرج الأيقوني يتوسط مجموعة من الأبراج تضم 20 برجا سكنيا وإداريا، وتجاريا، وسيكون هناك مظهر حضاري، وحاليا كل سكان شرق القاهرة يستطيعون رؤية المنظر من هناك.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة وضعت خطة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتابعها رئيس الوزراء بشكل مستمر، وكل الوزارات تعمل عليها، وبداية من 2021 سيبدأ الانتقال، والعاصمة الجديدة لن تكون إدارية فقط، بل هناك أحياء سكنية، وأحدها انتهى بنسبة 90% وجاهز للحاجزين، ويضم 24 ألف وحدة سكنية، وهناك حي سكني آخر لها طابع معماري مثل وسط البلد، ويتم الانتهاء منه حاليا، مشددا على أن المسألة ليست فقط انتقال بعض الوزارات.

وأكد، أن هناك خدمات متكاملة في العاصمة الإدارية، والشركات المختلفة تعمل على الانتهاء من مشروعاتها ليبدأ الانتقال في 2021، وستكون بها كل مقومات جودة الحياة التي كان يرغب بها جميع المواطنين، مشددا على أن الأمر لن ينتهي عند المرحلة الأولى فقط من العاصمة الإدارية، ولكن هناك مرحلة ثانية وثالثة يعملون فيها بمنتهى السرعة، وهذه كانت مطالب الشعب المصري للخروج من الزحام في العاصمة القديمة.