الإسكان تكشف آخر تطورات العاصمة الإدارية: البرج الأيقوني تجاوز السحاب

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، آخر تطورات الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برانامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن البرج الأيقوني بالعاصمة تجاوز الدور الـ49 بارتفاع وصل لـ245 متر ارتفاع، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك 30 دورا آخر، لافتًا إلى أن البرج حاليًا تجاوز السحاب، وسيصل البرج لارتفاع 385 مترا.

وأوضح نائب وزير الإسكان أن البرج الأيقوني نتيجة لعقد مع أكبر شركة مقاولات في العالم وهو يقع في حي المال والأعمال والذي يحتوي على 20 برجا، لافتًا إلى أن المنطقة بالكامل انتهى منها 8 أبراج من الخرسانة وحاليًا في مرحلة الواجهات الزجاجية، وأنه تم الانتهاء من 50% من البرج الأيقوني وجارٍ تركيب الواجهات فيه، مؤكدًا أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيكون تم تشطيب واجهات الأبراج بالكامل.

وأشار إلى أن حي المال والأعمال يحتوي على فندقين أحدهم أول مرة يتواجد في أفريقيا كعلامة فخمة 7 نجوم وفندق آخر 5 نجوم و5 أبراج سكنية يصل ارتفاعها لـ47 دورا بارتفاع 180 مترا.

وأكد أنه تم إنجاز 45% من أعمال الخرسانة لافتًا أنهم أغلقوا المنطقة بسبب فيروس كورونا وليتمكنوا من إنجاز أعمالهم، مشيرًا إلى أنه لم يتم فتح الحجز في هذه المشروعات حتى الآن وأنهم ينتظرون انتهاء الأعمال من أجل طرح هذه الوحدات وفتح باب الحجز فيها، متوقعًا فتح الحجز في الربع الأول من العام القادم.