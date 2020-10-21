البرج الأيقوني يناطح السحاب في العاصمة الجديدة: مستوحى من المسلة

مقطع فيديو قصير لم تتعد مدته ثوان معدودة، خطف الأنظار سريعا لتتجه صوب العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدا البرج الأيقوني، بعدما نشر له هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، فيديوهين أظهرا آخر الأعمال الجارية لبنائه ليجاور السماء، معلقا بقوله: "من البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، ولسّا فاضل 30 دور، أحلامنا تناطح السحاب، تحيا مصر".

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن البرج الأيقوني:

- واحدا من بين 20 ناطحة سحاب يتم تشييدها بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة.

- يعتبر البرج الأيقوني الأكثر تميزا، كونه الأعلى من حيث الارتفاع والتصميم والتنفيذ على المستويين المصري والأفريقي.

- من المقرر أن يبلغ ارتفاع البرج نحو 385 مترًا أي نحو 78 دورًا، ليعتبر أعلى برج في أفريقيا.

- بدأ العمل به يوم 2 مايو 2018، وانطلقت أعمال البناء والتشييد الفعلية، يوم 25 فبراير عام 2019.

- استغرق بناء الأساسات البدائية للبرج نحو 38 ساعة.

- استوحيت فكرة البرج من فكرة المسلة المصرية، مع تطوير بسيط لتواكب الاستخدام المخصص لها، وفي نهاية التصميم تظهر فكرة المسلة المصرية الموجودة في البرج الأيقوني، وفقا لحديث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- تقدر استثمارات المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

- يتيح فرص عمل لنحو 8 آلاف فرصة بنهاية العام، فضلا عن فرص تدريب وتبادل خبرات مع الجانب الصيني.

- يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبرى شركات المقاولات على مستوى العالم.

من البرج الأيقونى بالعاصمة الاداريةولسه فاضل 30 دورأحلامنا تناطح السحاب تحيا مصر Posted by Hany Younes on Tuesday, October 20, 2020

- جرى استخدام التكنولوجيا المتقدمة بهدف إنشائه السريع للهيكل الملتف حول البرج، إذ يتم بناء كل طابق به بمعدل 5 لـ6 أيام للطابق، ويبلغ ارتفاع الهيكل الأنبوبي نحو 150 مترا.

- تصل مبان البرج إلى 146000 م2، والمساحة الإجمالية للبناء 241000 م2.

- يعتبر رمز للمنطقة التجارية المركزية بحي المال والأعمال، وسيكون نقطة جذب نحو وسط المدينة الحضرية.

- يستخدم الفولاذ الهيكلي، والصلب المركب والخرسانة المسلحة عالية الجودة في تنفيذه.

- شهد استنباط أدوات بهدف دمج التصميم متعدد التخصصات في الصورة المعمارية العامة للبرج، وتحسين التصميم والبناء.

- يعتبر البرج مقاوما للزلازل والحرائق.