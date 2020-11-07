حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بشخصية غامضة، لا يستطيع أن يفصح عن مشاعره بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على تنظيم نفقاتك وتستطيع اليوم أن تخطط جيدا لمستقبلك وتفي أيضا بالتزاماتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس في منزل الأصدقاء تجعلك تنعم بالسحر والتألق وتمنحك الأفلاك كل الحب بقوة وكرم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.