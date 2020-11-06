حظك اليوم الجمعة 6-11-2020.. برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف أنثى برج الجدي بالقدرة العالية على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاتها لتنفيذ الصواب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتأنى ولا تهمل استوضاح نقاط فيما يعرض عليك من أوراق أو عقود.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تهتم برغبات واحتياجات شريك حياتك ويجب أن تتجنب العصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.