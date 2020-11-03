حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعتقد مواليد برج الجدي أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، لكنهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز وتعمل بدقة، ورغم الضغوط.. تملك اليوم إصرارا على إصابة أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان وعليك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان صلاح ذو الفقار، ويوافق تاريخ ميلاده 18 يناير.