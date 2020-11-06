رغم مخالطته جميع مصابي كورونا بالجونة.. سلبية مسحة شريف نور الدين

خالط الإعلامي شريف نور الدين كافة مصابي مهرجان الجونة السينمائي بحكم أنه المذيع الرسمي للمهرجان عبر منصاته على السوشيال ميديا، وأجرى شريف خلال المهرجان بالإضافة إلى حفل الإفتتاح والختام لقاءات تليفزيونية مع كافة المصابين فضلا عن التعاملات الجانبية، ومن ضمن المصابين الذي تعاون معهم بسمة، ريم العدل، سارة عبد الرحمن.

ونشر شريف نور الدين عبر "فيس بوك" نتيجة مسحة كورونا الخاصة به، وتبينت سلبيتها، وعلق عليها كاتبا: "لمن يهمه الأمر".

وكان عدد من الفنانين أعلن إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من الجونة، وكان على رأسهم الفنانة "بسمة" التي أعلنت من خلال "الوطن"، إصابتها بكورونا، وقالت: "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وقبلها كانت الفنانة سارة عبد الرحمن والإعلامية يارا الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كدة كدة لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

ودافعت "ريم" عن مهرجان الجونة اليوم، من خلال بوست نشرته عبر الفيسبوك وكتبت: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وواصلت: "المهم من أول ما كتبت الپوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة".