حبس المتهم بقتل صديقه بسبب سيجارة حشيش 15 يوما بالسويس

قرر اليوم قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس مسجل خطر قتل صديقة، بسبب نشوب نزاع بينهما على سيجارة حشيش ومخدرات العيد، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفيي السويس العام بوصول جثمان "خ . ح"، مصاب بطعنات أدت إلى مقتله.

وأكدت التحريات الأمنية، أن من ارتكب جريمة القتل هو صديق القتيل بسبب نشوب نزاع بينهما، تطور إلى معركة قتل المتهم خلالها بقتل صديقه.

واعترف المتهم بالقتل بعد القبض علية، انه ارتكب جريمة القتل وهو متعاطي للمخدرات، بعد مشاجرة مع صديقة.