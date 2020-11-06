مفاجأة في واقعة فتاة أسوان.. غادرت للزواج ولم تتعرض للخطف

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته جماعة الإخوان الإرهابية على شبكة الإنترنت بتعرض فتاة للاختطاف بأسوان وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية.

وتابع أن حقيقة الواقعة هي مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها، قام على أثرها بقتلها مستعينًا بقائد مركبة "توك توك" للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى من ضبطه أثناء اختفائه بمحافظة المنيا، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك"، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت نيابة أسوان الكلية برئاسة المستشار محمد رمضان، مدير النيابة، قررت تشكيل فريق للانتقال لموقع جثة الفتاة التى عثر عليها الأهالي بمنطقة "خور مطلع" الكائنة بحي الصداقة الجديدة شرق المدينة، للوقوف على ملابسات جريمة القتل.

وكشفت المعاينة عن أن الجثة عثر عليها الأهالي داخل كيس، وظهرت آثار العنف على جسدها إلى جانب كدمات بمنطقة الرأس، مع وجود شريط لاصق بالوجه والأيدي والقدمين، وعقب الانتهاء من المعاينة استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطبيب الشرعى للوقوف على ملابساته.

وكان أهالى شرق مدينة أسوان، عثروا مساء أمس الخميس، على جثة فتاة تدعى "خ.م" 20 عامًا بمنطقة الصداقة الجديدة شرق بمدينة أسوان، تم تكليف إدارة البحث الجنائى بالمديرية بتشكيل فريق بحث يضم ضباط مباحث قسم ثان أسوان برئاسة الرائد محمد الرفاعي رئيس المباحث، لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.