العثور على جثة فتاة بمنطقة نائية في أسوان

عثر أهالى شرق مدينة أسوان، على جثة فتاة مقتولة، منذ قليل، بمنطقة عشوائية داخل "خور جبلي" بمنطقة حي الصداقة الجديدة، وعلى الفور أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة وكشف ملابسات الحادث.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر حوالي ٢٠ عامًا، مجهولة الهوية، ملقاة بمنطقة الصداقة الجديدة، وجرى تكليف إدارة البحث الجنائى بالمديرية بتشكيل فريق بحث ضم ضباط مباحث قسم ثان أسوان لكشف ملابسات وغموض الحادثة، والوصول إلى مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

من جهة أخرى، نفذت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها ضمن جهود المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الإتجار في الأسلحة بكافة أشكالها وضبط حائزيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون ممن يمارسون أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

وأسفرت جهود الحملـة عن ضبط 9 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام، و25 قرصًا مخدرًا و80 جرامًا من مخدر الحشيش و3 أسلحة بيضاء و25 جراما من الأفيون.