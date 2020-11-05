نيابة أسوان تعاين جثة فتاة عثر عليها الأهالي شرق المدينة

قررت نيابة أسوان الكلية برئاسة المستشار محمد رمضان، مدير النيابة، تشكيل فريق للانتقال لموقع جثة الفتاة التى عثر عليها الأهالي بمنطقة "خور مطلع" الكائنة بحي الصداقة الجديدة شرق المدينة، للوقوف على ملابسات جريمة القتل.

وكشفت المعاينة أن الجثة عثر عليها الأهالي داخل كيس، وظهرت أثار العنف على جسدها إلى جانب كدمات بمنطقة الرأس، مع وجود شريط لاصق بالوجه والأيدي والقدمين، وعقب الانتهاء من المعاينة استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطبيب الشرعى للوقوف على ملابساته.

وكان أهالى شرق مدينة أسوان، عثروا مساء اليوم الخميس، على جثة فتاة تدعى "خ.م" 20 عامًا بمنطقة الصداقة الجديدة شرق بمدينة أسوان، تم تكليف إدارة البحث الجنائى بالمديرية بتشكيل فريق بحث يضم ضباط مباحث قسم ثان أسوان برئاسة الرائد محمد الرفاعي رئيس المباحث، لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة المشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.