تعرف على تفاصيل حفل صابر الرباعي بدار الأوبرا المصرية وأسعار التذاكر

يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء حفل موسيقي بدار الأوبرا المصرية، في إطار مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرين، على مسرح النافورة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 8 مساء.

ويقدم الفنان صابر الرباعي في الحفل، باقة متنوعة من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقة الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بفئة واحدة لجميع الحضور بمبلغ قدره 510 جنيهات، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي لدار الأوبرا والخاص بحجز التذاكر أو من خلال شباك التذاكر الخاص بدار الأوبرا المصرية.

والجدير بالذكر أن الفنان التونسي له عدد كبير من الأغاني التي لها شعبية كبيرة مثل "سيدي منصور، اتحدى العالم، عز الحبايب، سلام، واحشني، تذكروني"، كما حصل الرباعي على عدد كبير من الجوائز والألقاب مثل "الميكرفون الذهبي 1997 عن أغنية صرخه، أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم أتحدى العالم، أفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم أجمل نساء الدنيا، أفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن البوم صابر 2011 وعد حبايبك أفضل أغنية عربية،أفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015".

كم تلقى النجم صابر الرباعي تكريما رفيع المستوى في بلده تونس، بعدما قررت وزارة الشباب التونسية تسليمه درع تقديري في قرطاج بتاريخ 19 ديسمبر من عام 2010.