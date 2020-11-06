تحذير للموظفين بعد واقعة العمرانية.. أدوية تظهر إيجابية تحليل المخدرات

حملة مفاجئة قامت بها لجنة مكبرة من من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء تحليل مخدرات لموظفى حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة للتأكد من عدم تعاطيهم لأى أنواع من المواد المخدرة، أظهرت نتائجها إيجابية تحليل المخدرات لنائب رئيس الحي و4 سائقين.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن نائب رئيس حي العمرانية الذي أثبتت تحاليل المخدرات إيجابية عينته، خضع لعملية جراحية في الفك منذ أسبوعين، ما استدعى تناوله أدوية تحتوي على المخدرات لتسكين الألم.

الدكتور إيهاب عاشور، أخصائي علاج الإدمان، أوضح أن هناك عدة عقاقير طبية تعطي نتيجة إيجابية "خاطئة"، أثناء تحاليل المخدرات، وذلك لما تحتويه من مواد يستخدمها في إنتاج المخدرات للتعاطي.

وأضاف عاشور لـ"الوطن"، أنه حتى لا يقع الموظفون في فخ تحاليل المخدرات، يجب أن يقدموا "الروشتة"، الشهادة الطبية التي تفيد بتناولهم لتك العقاقير، أو استبدالها بعقاقير آخرى لا علاقة لها بالظهور في التحاليل المخدرات.

وتابع أخصائي علاج الإدمان، أنه يوجد عدد من العقاقير الطبية التي تظهر نتيجتها إيجابية في تحاليل المخدرات منها "ويلبيترين، وهو مضاد للاكتئاب، وكارديزيم"، وهو من أدوية الضغط، ويقلل من ضربات القلب، "diphenhydramine وAdvil"، وهو من مضادات الحساسية ويساعد على النوم، "إيبوبروفين"، وهو من الأدوية المشهورة كمضاد للالتهاب ومسكن للآلام، وجلوكوفاج وهو من أدوية السكر.

وكذلك عقار فلوكستين وهو دواء مضادات الاكتئاب، وريتالين ويستخدم في علاج اضطراب نقص الانتباه، سيرترالين، من مضادات الاكتئاب، وسيركويل، ويستخدم في علاج الاكتئاب والفصام، دوكسلامين ويساعد على النوم، و"Aripiprazole" يستخدم كمضاد للذهان، "رانتدين، وانافرانيل من مضادات الاكتئاب.

وأكد عاشور، أنه حال ظهور نتائج تحليل المخدرات إيجابية مع بعض الموظفين الذين يتعاطون تلك الأدوية، يمكن إجراء فحص أخر أكثر دقة، والذي يظهر في كل الأحوار الإيجابية كانت نتيجة تعاطي المخدرات أو نتيجة عقار طبي.